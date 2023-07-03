Gaziantep'te FETÖ üyesi firari hükümlü yakalandı

Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'ye üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari H.T'yi yakaladı.

Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.