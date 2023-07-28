Gaziantep'te FETÖ üyesi 2 hükümlü yakalandı

Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlüler cezaevine teslim edildi.

Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K.C. ile 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.A.D'nin adresini belirledi.

Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.