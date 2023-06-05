Gaziantep'te FETÖ üyeliği suçundan hükümlü firari yakalandı

Gaziantep'te FETÖ üyeliği suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan firari yakalandı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan hükümlü, cezaevine teslim edildi.

Gaziantep'te FETÖ üyeliği suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan firari yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler bu kapsamda FETÖ'ye üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.B'yi gözaltına aldı.

Firari hükümlü, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.