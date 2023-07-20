Gaziantep'te FETÖ üyeliği suçundan hüküm giyen kişi yakalandı
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Gaziantep'te FETÖ üyeliği suçundan hüküm giyen M.M.A. isimli kişi, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan M.M.A. cezaevine gönderildi.
Gaziantep'te FETÖ üyeliği suçundan hüküm giyen kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu terör örgütü üyeliği suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.M.A'nın adresini belirledi.
Düzenlenen operasyonla yakalanan firari hükümlü, cezaevine konuldu.
Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Güncel