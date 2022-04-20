Gaziantep'te FETÖ şüphelisine tutuklama - Haberler

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Gaziantep'te FETÖ şüphelisine tutuklama

Demirören Haber Ajansı - Hasan Kırmızıtaş - Güncel
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Gaziantep'te FETÖ şüphelisine tutuklama

GAZİANTEP'te, FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan M.İ., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

GAZİANTEP'te, FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan M.İ., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan M.İ.'yi düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Emniyette götürülen M.İ., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.İ., çıkarıldığı hakimlikçe 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan tutuklandı.


Demirören Haber Ajansı / Hasan Kırmızıtaş - Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü, Güncel, Haberler

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