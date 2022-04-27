Gaziantep'te FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası - Haberler

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Gaziantep'te FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası

AA - Adsız Günebakan - Güncel
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Gaziantep'te FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada yargılanan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada yargılanan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Cuma T. ile avukatı katıldı.

Sanık, suçlamaları kabul etmeyerek, beraatini istedi.

Duruşma savcısı, sanığın örgütün 4-5 "öğrenci evi"nden sorumlu olduğunu belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Cuma T'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

AA / Adsız Günebakan - Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü, Gaziantep, Cuma, Güncel, Haberler

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