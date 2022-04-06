Gaziantep'te FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi - Haberler

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Gaziantep'te FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

AA - Adsız Günebakan - Güncel
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Gaziantep'te FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada yargılanan sanık 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada yargılanan sanık 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Gaziantep 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Eyyüp K. ile avukatı katıldı.

Sanık, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, beraat talebinde bulundu.

Duruşma savcısı, sanığın ByLock kullandığını ve askeri öğrencilerle ilgilendiğini belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

AA / Adsız Günebakan - Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü, Gaziantep, Güncel, Haberler

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