Gaziantep'te FETÖ sanığı eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada yargılanan eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada yargılanan eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Mehmet Y. ile avukatı katıldı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanık, herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını öne sürdü. Duruşma savcısı, sanığın ByLock kullandığını belirterek, cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanık Mehmet Y'yi "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. AA / Adsız Günebakan - Güncel Gaziantep Güncel Haberler

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