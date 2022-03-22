Gaziantep'te FETÖ sanığı eski polise 6 yıl 3 ay hapis - Haberler

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Gaziantep'te FETÖ sanığı eski polise 6 yıl 3 ay hapis

AA - Adsız Günebakan - Güncel
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Gaziantep'te FETÖ sanığı eski polise 6 yıl 3 ay hapis

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada, eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada, eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık İsa Ç. ile avukatı katıldı.

Sanık hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını savundu.

Duruşma savcısı, sanığın örgüt toplantılarına katıldığını belirterek cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

AA / Adsız Günebakan - Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü, Gaziantep, Terör, Güncel, Haberler

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