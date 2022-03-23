Gaziantep'te FETÖ sanığı eski hakime 7 yıl 6 ay hapis cezası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada eski hakime 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Gaziantep 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Hasan Akgedik ile avukatı Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile bağlandı.

Sanık, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, ByLock programına ilişkin raporda çelişki olduğunu öne sürdü.

Duruşma savcısı, FETÖ elebaşının, KHK ile kapatılan Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) başkanının değiştirilmesi talimatı vermesinin ardından 2010'daki seçimde örgüt tarafından aday gösterildiği ve birlik yönetimine giren örgütün kripto elemanlarından birisi olduğu yönünde tanık beyanları bulunduğunu ve sanığın ByLock kullandığını belirterek cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, Akgedik'e "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.