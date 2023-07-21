Gaziantep'te FETÖ/PDY Üyesi Yakalandı
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Gaziantep'te FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası olan M.H.V. yakalandı.
Gaziantep'te FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası olan M.H.V. yakalandı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 20 Temmuz tarihinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan M.H.V. isimli şüpheli yakalandı.
Şüpheli, hakkında yapılan işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel