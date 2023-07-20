Gaziantep'te FETÖ/PDY Üyesi Yakalandı

Gaziantep'te FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası olan M.M.A. yakalandı.

Gaziantep'te FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası olan M.M.A. yakalandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan M.M.A. isimli şüpheli yakalandı. Şüpheli; hakkında yapılan işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP