Gaziantep'te FETÖ/PDY Terör Örgütüne Üye Olan Şahıs Yakalandı

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hapis cezası bulunan bir şahsı yakaladı. Şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep'te FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik yaptığı operasyonda FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ö. isimli şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheli yapılan yasal işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP