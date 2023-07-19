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Gaziantep'te FETÖ/PDY, PKK/KCK ve DEAŞ operasyonunda 11 kişi yakalandı

Güncel Haberler

Gaziantep'te gerçekleştirilen operasyonlarda FETÖ/PDY, PKK/KCK ve DEAŞ'a üye oldukları iddiasıyla 11 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

Gaziantep'te silahlı terör örgütleri FETÖ/PDY, PKK/KCK ve DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 11 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY, PKK/KCK ve DEAŞ silahlı terör örgütlerine yönelik 12-17 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 11 şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken 1 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

Yakalanan şüphelilerden 7'sinin serbest bırakıldığı öğrenildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Gaziantep PKK Güncel Haberler

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