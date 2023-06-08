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Gaziantep'te FETÖ operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te FETÖ operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Güncel Haberler

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, örgüt mensuplarının yakalanması için operasyon düzenlendi.

Belirlenen adreslere baskın yapan ekipler, örgüt içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 3 şüpheliyi yakaladı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Fırat Özdemir - Güncel

Gaziantep Güncel Haberler

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