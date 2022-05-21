Gaziantep'te FETÖ operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Haberler

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Gaziantep'te FETÖ operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

AA - Fırat Özdemir - Güncel
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Gaziantep'te FETÖ operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.

Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, FETÖ ile irtibatı ve iltisakı bulunan şüphelilerin yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda ekipler, adresleri belirlenen A.B.A, Ç.K ve İ.Ç'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.B.A'ya yurt dışı yasağı, Ç.K ve İ.Ç'ye ev hapsi uygulandı.

AA / Fırat Özdemir - Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü, Gaziantep, Güncel, Haberler

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