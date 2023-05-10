Gaziantep'te FETÖ operasyonunda 2 kişi tutuklandı
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Gaziantep'te, FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı.
Gaziantep'te, FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 5 kişiyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Okan Coşkun - Güncel