Üye Girişi
Haberler

Gaziantep'te FETÖ operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te gerçekleştirilen 'Kıskaç-15' operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheliden biri tutuklandı. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-15" operasyonda Gaziantep'te gözaltına alınan 13 şüpheliden biri tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, dün yurt kapsamında gerçekleştirilen "Kıskaç-15" operasyonunun Gaziantep ayağında yakalanan 8'i kadın 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 7'si ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 6'sı kadın 13 zanlı adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 1'i nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Gaziantep Güvenlik Terör Operasyon Politika Güncel Haberler

2 milyon 950 bin TL'ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı

2 milyon 950 bin TL'ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı

 Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı

Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı

 Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı

Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı

 Evinde yasak aşk kaçamağı yapan kadın, kocasına yakalandı! Bıçak ve boru anahtarıyla dehşet saçtı

Evinde yasak aşk kaçamağı yapan kadın, kocasına yakalandı! Bıçak ve boru anahtarıyla dehşet saçtı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title