Gaziantep'te FETÖ operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Gaziantep'te gerçekleştirilen 'Kıskaç-15' operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheliden biri tutuklandı. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-15" operasyonda Gaziantep'te gözaltına alınan 13 şüpheliden biri tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, dün yurt kapsamında gerçekleştirilen "Kıskaç-15" operasyonunun Gaziantep ayağında yakalanan 8'i kadın 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüphelilerden 7'si ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 6'sı kadın 13 zanlı adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan 1'i nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.