Gaziantep'te FETÖ'nün sözde 'Giresun il imamı' yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde "Giresun il imamı" olan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K'nin Gaziantep'te olduğunu belirledi.

Örgütün bir dönem sözde "Giresun il imamlığı"nı yapan ve çeşitli birimlerde sorumlu düzeyde faaliyet yürüten M.K, belirlenen adreste yakalandı.

M.K, cezaevine teslim edildi.