Gaziantep'te, FETÖ'nün 'il imamı' tutuklandı

GAZİANTEP'te, terör örgütü FETÖ/PDY'nin sözde il imamı olan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şüpheli M.K. yakalandı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 'terör örgütüne üye olma' suçundan aranan M.K.'nin kentte olduğu bilgisine ulaştı. Yapılan araştırmada aynı zamanda sözde il imamı olarak örgüt içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü saptanan M.K., polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K., nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.