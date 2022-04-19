Gaziantep'te FETÖ'nün asker sorumlusu ve eşine hapis cezası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada, örgütün askerlerden ve askeri öğrencilerinden sorumlusu olduğu iddia edilen sanığa 8 yıl 9 ay, eşine ise 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanıklar Mustafa, eşi Sevilay, kardeşi Alper K. katılmazken avukatları hazır bulundu.

Sanık avukatları, suçlamaları kabul etmedi.

Duruşma savcısı, sanık Mustafa K'nin FETÖ'nün TSK yapılanmasında askerlerden ve askeri öğrencilerden sorumlu olduğunu, sahibi olduğu lokantada örgüt mensubunu sakladığını, ikametinde yapılan aramda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildiğini kaydetti.

Sanık Sevilay K'nin de örgütsel toplantılarda "sohbet" verdiğini kaydeden savcı, sanık Alper K'nin ikametinde örgütsel dokümanlar ele geçirildiğini belirterek sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, "silahli terör örgütüne üye olmak" suçundan sanıklardan Mustafa K'ye 8 yıl 8 ay, eşi Seval K'ye 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi, Alper K'nin beraatine hükmetti.