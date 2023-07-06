Gaziantep'te FETÖ hükümlüsü yakalandı
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Gaziantep'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Gaziantep'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda, FETÖ'ye bilerek ve isteyerek yardım etme suçundan hakkında 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.A. operasyonla yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Güncel