Gaziantep'te FETÖ hükümlüsü yakalandı Güncel Haberler Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'ye üye olmak suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası bulunan M.A'yı tespit etti. Operasyonla yakalan firari hükümlü, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi. Kaynak: AA / Güncel Gaziantep Güncel Haberler

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