Gaziantep'te FETÖ hükümlüsü yakalandı
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Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'ye üye olmak suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası bulunan M.A'yı tespit etti.
Operasyonla yakalan firari hükümlü, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Güncel