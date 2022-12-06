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Gaziantep'te FETÖ hükümlüsü yakalandı

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Gaziantep'te FETÖ hükümlüsü yakalandı

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'ye üye olmak suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası bulunan M.A'yı tespit etti.

Operasyonla yakalan firari hükümlü, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Gaziantep Güncel Haberler

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