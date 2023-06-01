Gaziantep'te feci kaza: Ölü sayısı 2'ye yükseldi

Gaziantep'te meydana gelen çarpışmanın ardından uçuruma yuvarlanarak alev topuna dönen aracın sürücüsü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Daha önce 15 yaşındaki yabancı uyruklu Şerif Süleyman'ın da yanarak öldüğü feci kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Gaziantep'te çarpışmanın ardından uçuruma yuvarlanarak alev topuna dönen aracın ağır yaralı sürücüsü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Daha önce 15 yaşındaki yabancı uyruklu Şerif Süleyman'ın da yanarak öldüğü feci kazada ölü sayısı 2'ye yükselmiş oldu.

Feci kaza, önceki gece geç saatlerde Şehitkamil ilçesi İbrahimli Çevreyolu'nda meydana gelmişti. İddiaya göre, aynı yönde seyir halinde olan Kadir Türkmen idaresindeki 34 CYG 839 ve Cuma O. kontrolündeki 34 GD 4652 plakalı iki araç, kontrolü kaybolduktan sonra çarpıştı. Çarpışmanın ardından uçuruma uçan 34 CYG 839 plakalı araç alev topuna dönmüş ve 15 yaşındaki yabancı uyruklu Şerif Süleyman feci şekilde yanarak hayatını kaybetmişti. Aynı aracın sürücüsü Kadir Türkmen ise ağır yaralanmıştı.

Yanan araçta ölü sayısı 2'ye yükseldi

Kazada ağır yaralanan sürücü Kadir Türkmen, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Türkmen'in cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumunda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

Kaza ile ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi. - GAZİANTEP