Gaziantep'te feci kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Gaziantep'te 1 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Bir kişinin ölümüyle sonuçlanan feci kaza anbean kamerada

GAZİANTEP - Gaziantep'te bir kişinin ölümü, 5 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan iki aracın kafa kafaya çarpışma anlarına ait güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.

Kaza, sabah erken saatlerde Gaziantep- Kilis karayolu Halep Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Kilis istikametinden Gaziantep istikametine seyir halinde olan ve sürücüsü öğrenilemeyen 27 AOS 475 plakalı Mercedes marka otomobil ile tam tersi yönde seyir halinde olan Necdet Y. idaresindeki 79 DE 727 plakalı Tofaş Şahin marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada 79 DE 727 plakalı aracın sürücüsü Necdet Yılmaz olay yerinde hayatını kaybederken 1'i ağır 5 kişi ise yaralandı.

Feci kaza saniye saniye kaydedildi

Sabah saatlerinde meydana gelen ve 1 kişinin ölümü, 5 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan feci kaza anına ait güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, Necdet Y. idaresindeki otomobilin kendi şeridinden saptıktan sonra karşı şeritten gelen diğer otomobille kafa kafaya çarpışma anları ve sonrasında yolu toz bulutunun kaplama anları saniye saniye yer aldı.

Kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.