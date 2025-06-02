Gaziantep'te Feci Kaza: 5 Ölü, 2 Yaralı

Gaziantep'te Feci Kaza: 5 Ölü, 2 Yaralı
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Gaziantep'te hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti. Kaza, sürücülerin kontrolünde gerçekleşirken, 2 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Gaziantep'te hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Ahmet Kestanlıoğlu idaresindeki 27 BBB 183 plakalı hafif ticari araç, Bahattin Nakıpoğlu Caddesi Mezarlık Kavşağı yakınlarında, Yunus Emre Kuvrağ yönetimindeki 27 AYH 25 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada, sürücü Kestanlıoğlu'nun eşi Gülüstan, çocukları Eylül (6) ve Atlas Mete (1) ile otomobil sürücüsü Kuvrağ ve yanındaki İsmail Volkan Deler hayatını kaybetti.

Yaralanan hafif ticari araç sürücüsü Ahmet Kestanlıoğlu ve annesi Naile Kestanlıoğlu ise sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan, kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde karşı yoldan gelen ve refüjü aşan otomobilin hafif ticari araca çarpması yer alıyor.

Kazada hayatını kaybeden Yunus Emre Kuvrağ, İsmail Volkan Deler, Gülüstan Kestanlıoğlu ile çocukları Eylül ve Atlas Mete'nin cenazeleri, Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

Kuvrağ ve Deler'in cenazelerinin Gaziantep'te, Kestanlıoğlu ve çocuklarının cenazelerinin ise Kahramanmaraş'ta defnedileceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel
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