Gaziantep'te Feci Kaza: 5 Kişi Hayatını Kaybetti

Gaziantep'te Feci Kaza: 5 Kişi Hayatını Kaybetti
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Gaziantep'te hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

1) GAZİANTEP'TE 5 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ KAZA KAMERADA

GAZİANTEP'te hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, gece saatlerinde, Aydınlar Mahallesi'nde meydana geldi. Yunus Emre Kuvrağ yönetimindeki 27 AYH 25 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkıp şerit değiştirerek karşı yönden gelen Ahmet Kestanlıoğlu'nun kullandığı 27 BBB 183 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Otomobilin sürücüsü Yunus Emre Kuvrağ ile İsmail Volkan Deler ve hafif ticari araç sürücünün eşi Gülistan Kestanlııoğlu ile çocukları Atlas Mete (1) ve Eylül (6) yaşamlarını yitirdi. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Yaralı 2 kişinin tedavilerinin ise devam ettiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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