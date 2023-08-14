Gaziantep'te meydana gelen kaza sonucunda iki hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve soruşturma devam ediyor.

Gaziantep'te feci kaza: 1 ölü, 8 yaralı

Hafif ticari araçlar kafa kafaya çarpıştı

GAZİANTEP - Gaziantep'te iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, biri ağır 8 kişi yaralandı.

Kaza, Gaziantep'in Bayramlı kırsal mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki 27 AOV 777 plakalı hafif ticari araç ile 27 ACV 302 plakalı başka bir hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 27 AOV 777 plakalı aracın şoförü Servet Kankaya hayatını kaybederken, 1'i ağır 8 kişi ise yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.