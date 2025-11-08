Gaziantep'te Feci Kaza: 1 Çocuk Hayatını Kaybetti, 3 Yaralı

Gaziantep'te 3 aracın karıştığı kazada 1 çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gaziantep-Nizip kara yolunun kırsal Sekili Mahallesi mevkisinde, henüz plakaları öğrenilemeyen bir kamyonet ile 2 otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Serhat Akan (30), Berduhan Aydın (25), Mücahit Aydın (14) ve İsmail Akan (9), sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İsmail Akan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.