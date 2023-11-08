Gaziantep'te Faili Meçhul Hırsızlık Operasyonunda 43 Tutuklama

Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 84 şüpheli yakalandı. Tutuklanan 43 şüpheli cezaevine gönderilirken, diğer 41 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Gaziantep'te jandarma ekiplerince faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik operasyonlarda yakalanan 84 şüpheli şahıstan 43'ü sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı. Diğer 41 şahıs hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 17 Ekim-07 Kasım 2023 tarihleri arasında meydana gelen faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çok sayıda operasyon yaptı. Adli makamların koordinesi, JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) ve OYİ (Olay Yeri İnceleme) destekli özel timlerin titiz planlama ve takip çalışmaları sonucunda 62 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatılarak olaylara karıştığı tespit edilen 84 şüpheli yakalandı.

Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 43'ü tutuklanarak cezaevine teslim edilirken 41'i hakkında ise adli kontrol kararı verildi. - GAZİANTEP