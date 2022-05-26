GAZİANTEP - Fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor - Haberler

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GAZİANTEP - Fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor

AA - Fevzi Kemal Karagöz - Güncel
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GAZİANTEP - Fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) halı fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) halı fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

Gaziantep 3. OSB'de bulunan halı fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel

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