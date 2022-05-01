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Gaziantep'te fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor

AA - Adsız Günebakan - Güncel
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Gaziantep'te fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'ndeki ( Osb ) geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

Gaziantep 3. OSB'de bulunan geri dönüşüm fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın nedeniyle zaman zaman bölgeden patlama sesi duyulduğu öğrenildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

AA / Adsız Günebakan - Güncel

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi, geri dönüşüm, Gaziantep, OSB, Güncel, Haberler

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