Gaziantep'te Fabrika Yangını Güvenlik Kamerasında Görüntülendi

Gaziantep'te çıkan fabrika yangınının çıkış anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Yangında 35 milyon dolarlık hasar meydana geldi.

Gaziantep'te yaklaşık 35 milyon dolarlık hasara neden olduğu belirtilen fabrika yangınının çıkış anı, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

5. Organize Sanayi Bölgesi'nde sağlık ürünleri üreten fabrikada önceki gün çıkan ve yaklaşık 5 saatlik müdahaleyle kontrol altına alınan yangının güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı.

Kayıtlarda, alarm sistemiyle ilgili olduğu belirtilen 2 personelin çalıştığı sırada alevin çıktığı ve yangının hızla ilerlediği görüldü.

4 Temmuz Salı günü meydana gelen yangında dumandan etkilenen 10 işçi hastaneye kaldırılmış, dün olay yerinde incelemelerde bulunan Vali Kemal Çeber, yangının 35 milyon dolarlık hasara neden olduğunu bildirmişti.