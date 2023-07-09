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Gaziantep'te evlilik vaadiyle dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı

Gaziantep'te evlilik vaadiyle dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı

Güncel Haberler

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bir vatandaşı evlilik vaadiyle dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bir vatandaşı evlilik vaadiyle dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri bir vatandaşın evlilik vaadiyle dolandırıldığı bilgi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, dolandırıcılığı yaptığı tespit ettiği T.A'yı yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Fırat Özdemir - Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü Şehitkamil Gaziantep Güncel Haberler

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