Gaziantep'te evlilik vaadiyle dolandırıcılık iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı Gaziantep'te evlilik vaadiyle dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Gaziantep'te evlilik vaadiyle dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, şehir dışından gelen bir kişinin evlilik vaadiyle 200 bin lira dolandırılmasıyla ilgili şikayet üzerine çalışma başlattı. Yapılan incelemede olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. AA / Adsız Günebakan - Güncel Güncel Haberler

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