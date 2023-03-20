Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gaziantep'te evlerden hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı

Güncel Haberler

Gaziantep'te evlerden hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı

Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde bir apartmandaki dairelerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde bir apartmandaki dairelerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bu kapsamda Şahinbey ilçesinde bir apartmanın üç dairesinde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili soruşturma kapsamında güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilen zanlılar A.C.U. ve O.İ'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Emniyetin paylaştığı görüntüde, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin çaldıkları eşyaları bisikletle götürmesi ve adliyeye sevk edilmeleri yer aldı.

Kaynak: AA / Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı Asayiş Şube Müdürlüğü Gaziantep Şahinbey Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title