Gaziantep'te Evlenecek Gençlere Özel İndirim Kampanyası

Gaziantep'te Evlenecek Gençlere Özel İndirim Kampanyası
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 'Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi' çerçevesinde Gaziantep esnafı, evlilik hazırlığındaki çiftlere indirimler sunmak için anlaşma yaptı. 20 firma, mobilya ve beyaz eşya gibi ihtiyaçları indirimli fiyatlarla temin etmeye yardımcı olacak.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" kapsamında, evlilik hazırlığında olan çiftlere bir destek de Gaziantep esnafından geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Müdürü Umut Zeybek, Gaziantep Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı İsmet Özcan, kentte faaliyet gösteren firmaları ziyaret ederek proje hakkında bilgilendirme yaptı ve evlenecek çiftlere yönelik indirim kampanyaları için iş birliği çağrısında bulundu.

Yapılan görüşmeler neticesinde kent genelinde 20 firmayla indirim kampanyası için anlaşma sağlandığı belirtildi.

İndirim anlaşmaları sayesinde Aile ve Gençlik Fonu'ndan yararlanarak evlilik hazırlığı yapan çiftlerin, Gaziantep'teki anlaşmalı firmalardan mobilya, beyaz eşya, ev tekstili, mutfak gereçleri ve benzeri pek çok alandaki ihtiyaçlarını indirimli fiyatlarla temin edebileceği ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Umut Zeybek, Bakanlık tarafından yapılan indirim anlaşmalarının yanı sıra yerelde Gaziantep esnafı ile yapılan anlaşmaların çiftlerin ekonomik yüklerini hafifletmeye önemli katkı sağlayacağını belirterek, "Aile kurma yolunda olan gençlerimizin yanında olmak bizim için büyük bir gurur. Gaziantep esnafımıza bu anlamlı destekleri için teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Gaziantep Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı İsmet Özcan ise gençlerin yuva kurma heyecanına ortak olmanın toplum olarak herkesin görevi olduğunu vurguladı.

Kampanya uygulayacak firmaların camlarına, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan ve üzerinde "Aile yılına özel kampanyalar burada", "Aile yılına özel indirimler burada" yazılı stickerlar İl Müdürü Umut Zeybek tarafından yapıştırıldı.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Güncel
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