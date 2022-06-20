Gaziantep'te evinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde evinde Hint keneviri yetiştiren zanlı gözaltına alındı. Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde evinde Hint keneviri yetiştiren zanlı gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, Kılınçoğlu Mahallesi'nde bir kişinin evinde Hint keneviri yetiştirdiği bilgisi üzerine söz konusu adrese operasyon düzenledi. Ekipler, A.B'nin evinde yaptığı incelemede ekili halde 44 kök Hint keneviri ele geçirdi. Gözaltına alınan şüphelinin 13 suç kaydının olduğu tespit edildi. Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor. AA / Fırat Özdemir - Güncel Gaziantep Şahinbey Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Gaziantep'te evinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.