Gaziantep'te evinde 138 kök Hint keneviri yetiştiren zanlı yakalandı - Haberler

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Gaziantep'te evinde 138 kök Hint keneviri yetiştiren zanlı yakalandı

AA - Fırat Özdemir - Güncel
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Gaziantep'te evinde 138 kök Hint keneviri yetiştiren zanlı yakalandı

Gaziantep'te yaşadığı evde 138 kök Hint keneviri yetiştiren zanlı gözaltına alındı.

Gaziantep'te yaşadığı evde 138 kök Hint keneviri yetiştiren zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Düztepe Mahallesi'nde bir kişinin yaşadığı evinde Hint keneviri yetiştirdiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, evdeki 138 kök Hint kenevirini ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

AA / Fırat Özdemir - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Gaziantep Şahinbey Güncel Haberler

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