Gaziantep'te Ev Yangını: 5 Kişi Dumandan Etkilendi
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bir evde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Serinevler Mahallesi'nde 3 katlı binanın 2. katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen 5 kişiyi kentteki hastanelere kaldırdı.
Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın sonrası evde hasar oluştu.
Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz - Güncel