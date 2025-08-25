Gaziantep'te Ev Yangını: 5 Kişi Dumandan Etkilendi

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bir evde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bir evde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi.

Serinevler Mahallesi'nde 3 katlı binanın 2. katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen 5 kişiyi kentteki hastanelere kaldırdı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın sonrası evde hasar oluştu.

Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz - Güncel
