Gaziantep'te ev ve iş yerinden hırsızlık yapan 9 kişi gözaltına alındı

GAZİANTEP'te ev ve iş yerinden hırsızlık yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 8'i tutulandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte yaşanan hırsızlık olaylarının faillerinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Güvenlik kameraları kayıtlarından kimlikleri belirlenen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. 14 farklı adrese baskın yapan ekipler yaptıkları aramalarda; 45 litre kaçak akaryakıt, 4 av tüfeği, 4 sahte plaka, 2 demir kesme makası, 2 elektrikli vinç, muhtelif hırsızlık eşyası ele geçirdi. A.G., V.A., İ.A., B.A., E.K., Y.F., Y.A., T.G. ve E.F. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 8'i tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.