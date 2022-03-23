Gaziantep'te ev alma ve iş vaadiyle 6 vatandaşı dolandıran zanlı tutuklandı - Haberler

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Gaziantep'te ev alma ve iş vaadiyle 6 vatandaşı dolandıran zanlı tutuklandı

AA - Fırat Özdemir - Güncel
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Gaziantep'te ev alma ve iş vaadiyle 6 vatandaşı dolandıran zanlı tutuklandı

Gaziantep'te 6 vatandaşı işe yerleştirme ve ev alma vaadiyle dolandırdığı ileri sürülen zanlı cezaevine gönderildi.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te 6 vatandaşı işe yerleştirme ve ev alma vaadiyle dolandırdığı ileri sürülen zanlı cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ketteki dolandırıcılık olaylarının aydınlatılması amacıyla çalışma başlattı.

Bu kapsamda araştırma yapan ekipler, farklı tarihlerde 6 vatandaşı işe yerleştirme ve ev alma vaadiyle dolandırdığını tespit ettiği A.K'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

AA / Fırat Özdemir - Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı, Asayiş Şube Müdürlüğü, Dolandırıcılık, Gaziantep, Güncel, Haberler

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