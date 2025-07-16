Gaziantep'te 15 Temmuz etkinlikleri düzenlendi

GAZİANTEP'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Gaziantep Valiliği ile Büyükşehir Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe Vali Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Erdin Kaya, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, ilçe belediye başkanları, bürokratlar ve Türk bayrakları taşıyan yüzlerce vatandaş katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla devam etti. Çeşitli etkinliklerin ve şiirlerin okunduğu törende alandakiler hep birlikte şehitler için dua etti. Yüzlerce vatandaş ellerindeki bayraklarıyla sloganlar atarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hitaplarını dinledi.

'ALLAH BİR DAHA YAŞATMASIN'

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, alanda yaptığı konuşmada ihanetin doruk noktaya ulaştığı o geceyi unutmamak ve unutturmamak gerektiğini ifade ederek, yaşananlardan ders çıkarılması gerektiğini kaydetti. Vali Çeber, sözlerine şöyle devam etti:

"Biraz önce videoda izlediğimiz gibi o ana dair, o güne dair görüntüleri izlediğimizde böyle bir şeyi yaşadık mı diye inanmakta zorlandığımız hainliğin, ihanetin doruk noktaya ulaştığı o geceyi gerçekten zaman zaman hatırlamak lazım. Çünkü bizim tarihimizde ihanetler var. Bizim tarihimizde maalesef hainlikler var. Onun için bunlardan çokça da ders almamız lazım. Cumhurbaşkanımız sizi sokaklara davet ettikten sonra tamam diyene kadar bu meydanları bırakmadınız. Sahip çıktınız. Özgürlüğünüze bağımsızlığınıza vatanınıza, milletinize, devletinize, bayrağınıza sahip çıktınız. Allah hiçbirinize o manzaraları göstermesin. Allah bir daha bu millete bu devlete onları yaşatmasın.. Çok büyük bir projeyle yürüyoruz. Terörsüz Türkiye projesi. Buradan ben de bir kez daha hatırlatmak istiyorum. 41 yıl aynı FETÖ teröründe olduğu gibi bu ülkenin içine içeriden dışarıdan nifak sokan, kardeşi kardeşe kırdıran ve binbir türlü oyunla bu terörü başımıza bela edenlerden de bu terörden de kurtulmanın eşiğindeyiz inşallah. Devletimizin çok güçlü iradesi tüm kurumların herkesin gönülden sahiplenmesiyle inşallah çıkılan bu yol çıkılan bu hayırlı yol 41 yıllık bu beladan da bu ülke kurtulacak ve ondan sonra inşallah önümüz çok daha açık olacak diyor. Bu anlamda bu iradeyi ortaya koyan herkese bu vatanın bir evladı olarak şükran ve minnetlerimi sunuyorum."

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise o gece millete darbe indirenlere karşı çocuğunu uyutarak sokağa çıkan tüm anneleri unutmamak gerektiğini dile getirerek, "Şahin Bey'in, Şehit Kamil'in, Karayılan'ın, Gazi'nin torunları hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Dokuz yıl önce bu topraklara farklı emellerle darbe indirenlere karşı çocuğunu evde uyutarak sokağa çıkan annelerimizin anlından öpüyoruz. O gece gördük sizi. Bu meydan gençliğin meydanıydı. O gece abdestini alıp ölürsem şehit kalırsam gazi olayım diyenlerin meydanıydı bu meydan. Bugün çok daha iriyiz. Bugün çok daha diriyiz. Bugün çok daha güçlüyüz. Ne zaman sevgili peygamberimizin veda hutbesiyle yolumuzu aydınlattırsak zafer geliyor" diye konuştu.