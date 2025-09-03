Haberler

Gaziantep'te eşi tarafından silahla vurulan kadın ağır yaralandı

Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde eşi tarafından silahla vurulan kadın ağır yaralandı.

Çıksorut Mahallesi'nde yaşayan I.K. (41) ile eşi M.K. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından I.K, üzerinde taşıdığı tabancayla eşine ateş etti.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesine kaldırılan kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis, olay yerinden kaçan zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel
