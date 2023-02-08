Gaziantep'te Enkaz Altındakiler İçin Endişeli Bekleyiş Sürüyor Güncel Haberler GAZİANTEP, 8 Şubat (Xinhua) -- Gaziantep'te ateş etrafında ısınan insanlar, 7 Şubat 2023. Kahramanmaraş merkezli depremlerde 5.894 kişinin hayatını kaybettiği, 34.810 kişinin yaralandığı belirtildi. GAZİANTEP, 8 Şubat (Xinhua) -- Gaziantep'te ateş etrafında ısınan insanlar, 7 Şubat 2023. Kahramanmaraş merkezli depremlerde 5.894 kişinin hayatını kaybettiği, 34.810 kişinin yaralandığı belirtildi. (Fotoğraf: Li Zhenbei/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Kahramanmaraş Gaziantep Güncel Haberler

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