Gaziantep'te Enkaz Altındakiler İçin Endişeli Bekleyiş Sürüyor
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GAZİANTEP, 8 Şubat (Xinhua) -- Gaziantep'te ateş etrafında ısınan insanlar, 7 Şubat 2023. Kahramanmaraş merkezli depremlerde 5.894 kişinin hayatını kaybettiği, 34.810 kişinin yaralandığı belirtildi.
GAZİANTEP, 8 Şubat (Xinhua) -- Gaziantep'te ateş etrafında ısınan insanlar, 7 Şubat 2023. Kahramanmaraş merkezli depremlerde 5.894 kişinin hayatını kaybettiği, 34.810 kişinin yaralandığı belirtildi. (Fotoğraf: Li Zhenbei/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel