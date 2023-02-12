Gaziantep'te enkaz altında kalan 62 yaşındaki kadın 163 saat sonra kurtarıldı Güncel Haberler "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremin 163. saatinde, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde enkaz altında kalan kadın sağ çıkarıldı. "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremin 163. saatinde, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde enkaz altında kalan kadın sağ çıkarıldı. Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Nurdağı ilçesinde yıkılan binaların enkazındaki arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı askerleri, Zonguldak madencileri ile Bursa itfaiyesi ekipleri, Bahçelievler Mahallesi Dedekorkut Caddesi CCK Apartmanı'nın enkazından 62 yaşındaki Nazife Yılmaz'ı 163 saat sonra kurtardı. Enkazdan çıkarılan Yılmaz, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaynak: AA / Güncel Kahramanmaraş Gaziantep Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Gaziantep'te enkaz altında kalan 62 yaşındaki kadın 163 saat sonra kurtarıldı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.