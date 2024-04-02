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Gaziantep'te tartıştığı eniştesini öldüren şüpheli gözaltına alındı

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Gaziantep'te tartıştığı eniştesini öldüren şüpheli gözaltına alındı.

Yusuf Kenan S. (51), eniştesi Doğan S'nin (50) Şehitkamil ilçesine bağlı Nuripazarbaşı Mahallesi Çamlıca Konutları'ndaki evine gitti.

İkili arasında yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yusuf Kenan S, tabancayla eniştesine ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi yönlendirildi.

Sağlık ekiplerince kentteki özel bir hastaneye kaldırılan Doğan S. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan Yusuf Kenan S'nin İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde polis memuru olarak görev yaptığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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