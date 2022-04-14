Gaziantep'te eniştesini av tüfeğiyle öldüren kişi tutuklandı - Haberler

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Gaziantep'te eniştesini av tüfeğiyle öldüren kişi tutuklandı

AA - Zekeriye Şimşek - Güncel
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Gaziantep'te eniştesini av tüfeğiyle öldüren kişi tutuklandı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde tartıştığı eniştesini av tüfeğiyle vurarak öldüren kişi tutuklandı.

ESENYURT, İSTANBUL (AA) - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde tartıştığı eniştesini av tüfeğiyle vurarak öldüren kişi tutuklandı.

Eniştesi Ekrem Kurt'u (60) dün Esenyurt Mahallesi'ndeki evinde av tüfeğiyle öldüren Abdurrahman A'nın (48) sorgusu tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Abdurrahman A, "kasten adam öldürme" suçundan tutuklandı.

AA / Zekeriye Şimşek - Güncel

Ekrem Kurt, Gaziantep, Esenyurt, Güncel, Haberler

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