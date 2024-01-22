Gaziantep'te iş yerinde silahlı saldırı sonucu ölen kişi
Gaziantep'te, iş yerinde eniştesi tarafından silahla yaralanan kişi yaşamını yitirdi. İddiaya göre marketin sahibi Süleyman C. ile kayınbiraderi Sezai Altın arasında iş yerinin boşaltılması konusunda tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Altın tabancayla vurularak ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti. Polis, olaya karıştığı iddiasıyla Süleyman C'nin oğlu Mehmet C'yi gözaltına aldı.
Gaziantep'te, iş yerinde eniştesi tarafından silahla yaralanan kişi yaşamını yitirdi.
Merkez Şehitkamil ilçesi Selimiye Semt Parkı yakınındaki marketin sahibi Süleyman C. ile iddiaya göre yaklaşık 8 yıldır marketi işleten kayınbiraderi Sezai Altın arasında, iş yerinin boşaltılması konusunda tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesiyle tabancayla vurularak ağır yaralanan Altın, sağlık ekiplerince götürüldüğü Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis, olaya karıştığı iddiasıyla Süleyman C'nin oğlu Mehmet C'yi gözaltına aldı.
Süleyman C'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.