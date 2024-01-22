Üye Girişi
Haberler

Gaziantep'te iş yerinde silahlı saldırı sonucu ölen kişi

Güncelleme:
Abone Ol

Gaziantep'te, iş yerinde eniştesi tarafından silahla yaralanan kişi yaşamını yitirdi. İddiaya göre marketin sahibi Süleyman C. ile kayınbiraderi Sezai Altın arasında iş yerinin boşaltılması konusunda tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Altın tabancayla vurularak ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti. Polis, olaya karıştığı iddiasıyla Süleyman C'nin oğlu Mehmet C'yi gözaltına aldı.

Gaziantep'te, iş yerinde eniştesi tarafından silahla yaralanan kişi yaşamını yitirdi.

Merkez Şehitkamil ilçesi Selimiye Semt Parkı yakınındaki marketin sahibi Süleyman C. ile iddiaya göre yaklaşık 8 yıldır marketi işleten kayınbiraderi Sezai Altın arasında, iş yerinin boşaltılması konusunda tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle tabancayla vurularak ağır yaralanan Altın, sağlık ekiplerince götürüldüğü Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, olaya karıştığı iddiasıyla Süleyman C'nin oğlu Mehmet C'yi gözaltına aldı.

Süleyman C'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Şehitkamil Gaziantep Olaylar Suç Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

22 Ocak 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Survivor Pınar kimdir? Survivor Pınar hangi sezonda yarıştı? 2024 Survivor All Star Kırmızı Takım Pınar kaç yaşında, nereli? SURVİVOR KİM ELENDİ: 21 Ocak Pazar Survivor kim gitti? Survivor 2024 yarışmadan dün kim elendi? Girona - Sevilla maçı hangi kanalda, saat kaçta? Girona - Sevilla maçı nereden izlenir? Başak Demirtaş DEM Parti adayı oldu mu? Başak Demirtaş İstanbul adayı olacak mı? Survivor Seda elendi mi? Survivor Seda neden yok? Survivor Seda için kim, hangi oyu verdi? Fenerbahçe Beko - Pınar Karşıyaka maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe Beko - Pınar Karşıyaka maçı! Başak Demirtaş kimdir? Başak Demirtaş hayatı ve biyografisi! Survivor Aleyna kimdir? 2024 Survivor All Star Kırmızı Takım Aleyna kaç yaşında, nereli? Survivor Aleyna hangi yıl yarıştı? Davacı filmi hangi köyde çekildi? Davacı filmi nerede, hangi şehirde çekilmiştir? Trabzonspor - Galatasaray maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Trabzonspor - Galatasaray maçı kaç kaç, canlı maç skoru! TRABZONSPOR – GALATASARAY CANLI: Trabzonspor – Galatasaray maçı nereden, nasıl izlenir? Bugün Survivor var mı? 21 Ocak Survivor var mı, yok mu? Survivor hangi günler yayınlanıyor, haftada kaç gün var? Hanzo filmi nerede çekildi? Hanzo filmi hangi şehirde, ilde çekildi? Bülent Uygun ve Maruis Sumudica neden kavga etti? Bülent Uygun ve Maruis Sumudica olayı ne, ne oldu?
title