Gaziantep'te Engelli Kadınların Hikayeleri Paneli Düzenlendi

Gaziantep'te Birleşmiş Milletler tarafından "Deprem Bölgesinde Engelli Kadınların Anlatılmamış Hikayeleri" paneli gerçekleştirildi.

BM Türkiye Mukim Koordinatörü Babatunde Ahonsi, bir otelde düzenlenen panelin açılışında, bu görevdeki 5'inci günü olduğunu ve Türkiye'deki ilk resmi ziyaretinin Gaziantep'e gerçekleştiğini söyledi.

Etkinlikte yer almaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Ahonsi, şöyle konuştu:

"Kadınların ve engelli bireylerin sesleri çoğu zaman duyulmuyor. Ancak bugün, deprem sonrasında engelli bir kadın ya da engelli aile üyelerine destek veren bir kişi olmanın ne anlama geldiğini, ilk elden dinleme ayrıcalığına sahip olacağız. Bugünkü panelimizde engelli kadınların ve engelliler için, engellilerle birlikte çalışmış kadınların uzmanlıklarından faydalanacağız. Kadına yönelik şiddet riskini nasıl azaltabileceğimiz ve engelli kadın, kız çocukları ile ailelerini etkileyen vakalara nasıl yaklaşabileceğimiz üzerine düşünmemiz gereken bir andayız."

Etkinliğe, "Deprem bölgesindeki engelli kadınların anlatılmamış hikayeleri" başlığını verdiklerini hatırlatan Ahonsi, "Amacımız, bu hikayelerin sadece bugün değil, deprem bölgelerinin yaralarını sararken mümkün olan her fırsatta anlatılması ve duyulmasıdır. Engelli kadın ve kız çocuklarının sesleri ve bakış açıları, yaşamlarını etkileyen kararlarda, politikalarda ve hizmetlerde dikkate alınmalıdır." ifadelerini kullandı.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Misyon Şef Yardımcısı Claudia Natali ise dünyada engelliliğin erkeklere kıyasla kadınlarda daha yaygın olarak görüldüğüne dikkati çekerek, "Toplumsal cinsiyet ve engellilik durumları bir araya geldiğinde insanların karşılaştığı sorunlar katlanarak artmaktadır. Engelli kadın ve kız çocukları topluma tam anlamıyla katılım göstermek konusunda özellikle afet ve felaket durumlarında ciddi sorunlarla karşılaşmaktadır." diye konuştu.

Gaziantep Vali Yardımcısı Murat Akyüz de toplumsal yaşamın önemli bir parçası olan engelli kadınların gerek istihdamı gerekse sosyal hayattaki rolünün arttırılması noktasında kentte önemli faaliyetler yürütüldüğünü belirtti.

Açılış konuşmalarının ardından BM Nüfus Fonu Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddet Program Analisti Eda Özyurt Kılınç'ın moderatörlüğünde panel gerçekleştirildi.